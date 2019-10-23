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شاركت الفنانة الفنانة دينا محسن الشهير بـ ويزو، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأظهرت الصورة، الفنانة بوجه نحيف للغاية، ورجح البعض إنها خضعت لريجيم قاس للظهور بهذا اللوك النحيف.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الإطلالة، متسائلين عن سر رشاقتها، فعلق البعض: "خسيتي أوي"، "ده أكيد تكميم"، "خسيتي شويتين ولا إيه"، والعديد من التعليقات المُشيدة بالإطلالة.
الجدير بالذكر إن ويزو تتواجد بالرياض حاليًا، وتُشارك في الموسم الأخير من "مسرح مصر" مع الفنان أشرف عبد الباقي، علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، ومحمد أنور.
كانت هذه تفاصيل خبر ويزو تفاجئ متابعيها بفقدان وزنها.. والجمهور: "ده أكيد تكميم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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