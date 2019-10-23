الامارات | نجاح المساعيد ترقص في عرسها وتشعل منصات التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح المساعيد ترقص في عرسها وتشعل منصات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاعرة نجاح المساعيد، خلال حفل عقد قرانها ، وسط تبريكات من متابعيها وجمهورها.



وسجّل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، وصلة رقص وغزل بين الزوجين، اللذين فضلا إقامة عقد قرانهما في المنزل، بحضور الأهل وبعض الأصدقاء.

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ووجّه متابعو الكثير من الملاحظات حول فارق العمر بينها وبين زوجها الشاب.



نجاح لم تقم بنشر أي شيء عن تلك الزيجة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أو تنفي صحة ما يتم تداوله عنها.



يذكر أن نجاح تزوجت سابقا من رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين ، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.