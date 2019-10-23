الامارات | هذا المزيج "خلطة سحرية" تحمي من أثار الشيخوخة!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة حديثة إلى مزيج غذائي يُساعد في الحماية من "الإجهاد التأكسدي" المسؤول عن الإصابة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر، فيما يُتوقع خبراء أن يتم استعمال هذا المزيج مستقبلاً في عدة مواد غذائية، وأشار موقع "دوتشي فيلا" الألماني بالقول "يبدو أن العلماء توصلوا إلى "خلطة سحرية" يُمكنها الحماية من الشيخوخة".
ونقول الدراسة أن تناول عنصر الزنك مع بعض الأطعمة: مثل القهوة والشوكولاتة والشاي يحمي من الإصابة بـ"الإجهاد التأكسدي"، المسؤول جزئياً عن الإصابة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية "نايتشر كيميستري".
وأفادت الدراسة أن الزنك ينشط ويقوم بدوره الوقائي عندما يُؤخذ مع مكونات طبيعة تُوجد في القهوة والشاي والشوكولاتة على غرار مجموعة الهيدروكينون، التي تُوجد في المادة النباتية المسؤولة عن المذاق والرائحة "البوليفينول".
ومن أهم مصادر الزنك هي المنتجات الحيوانية، من لحوم حمراء، ولحوم بيضاء كالسمك والمحار وسرطان البحر، ولحم الطيور، والكبد، والبيض، والحليب ومنتجاته. اما المصادر النباتيّة، مثل البقوليات، والقمح، وبذور دوار الشمس، وبذور اليقطين، وبذور البطيخ، والفستق السوداني، ونخالة الذرة، واللوز والجوز، والكاكاو (الشوكولاتة السوداء).
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