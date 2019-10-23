الامارات | فيلم «دراهم» يجمع فنانين من 7 دول عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «دراهم» يجمع فنانين من 7 دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق في أبوظبي تصوير فيلم «دراهم»، الذي تشارك في بطولتة باقة من الفنانين العرب.

ويحمل الفيلم الذي يخرجه جرير المردود، وتنتجه شركة العنود برودكش، أفكاراً واقعية، وتدور أحداثه حول المال وتأثيره على السلوكيات.

وقال كاتب ومنتج الفيلم أمير الأشمل إن «المحور الرئيس للعمل هو المال، إذ يعالج قضايا اجتماعية أهمها دور المال السلبي في حياة الإنسان، عندما يدفع البعض لارتكاب جريمة بسببه».

من جهتها، عبرت بطلة العمل مريم حسين، عن سعادتها بتجسيدها شخصية انتظرتها طويلاً، مشيرة إلى أن دورها في الفيلم صعب ومعقد، لكنه ممتع بعد غيابها عن الساحة الفنية.

ويشارك في الفيلم نجوم من الإمارات والأردن وتونس والمغرب وسورية والسعودية واليمن، من بينهم إلى جانب مريم حسين، آلاء شاكر، عبدالله بن حيدر، هدى الغانم، أحمد العمري، أحمد فاضل، شيخه البحرينية، ولبنا الحسن.

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