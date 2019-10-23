الأمير هاري: لن ألعب لعبة قتلت والدتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أكد الأمير البريطاني، هاري، أن ذكرى والدته الراحلة الأميرة ديانا ما زالت حية جدا في وجدانه بعد أكثر من 20 عاماً على وفاتها، وإنه لن يتم دفعه "للقيام بلعبة" مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

وبحسب موقع قناة العربية، أضحت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء على وجه المعمورة بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقيت حتفها في حادث سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحافيون عبر شوارع باريس.

وأقامت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعوى قضائية ضد صحيفة رداً على ما وصفه الزوجان "بتنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

وصرح الأمير هاري في ذلك الوقت أن طريقة معاملة الصحافة لميغان يذكره بأسلوب تعاملها مع أمه. وقال الأمير هاري لمحطة (إي. تي. في) في مقابلة تم تصويرها خلال جولة في إفريقيا في وقت سابق من الشهر الجاري وبٌثت يوم الأحد "كل شيء مرت به وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه كل يوم وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا. هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي".

وأردف " لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي".

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ويقاضي الأمير هاري أيضا ناشري صحيفة "صن" المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة "ديلي ميرور" بسبب ادعاءات باختراق هاتفه.

ووصف الأمير هاري ما حدث لأمه بأنه "جرح متقيح"، وقال: "في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور وكل مرة أرى فيها وميض الكاميرا أعود بذاكرتي مباشرة للوراء".

وسئل الأمير هاري عن تقارير صحافية أشارت إلى وجود خلاف مع أخيه الأكبر الأمير وليام، فقال " أمور لا بد وأن تحدث" في إطار الدور والضغوط التي تتعرض لها الأسرة.

وتابع "سنظل أخين. إننا بالتأكيد نسير على طريقين مختلفين في الوقت الحالي ولكن سأظل موجودا معه وكما أعرف سيظل هو موجودا بالنسبة لي. "وكأخين تكون هناك أيام حلوة وأيام مرة".

وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعتها ميغان ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بنشر رسالة خاصة قال محامو ميغان إنه غير قانوني وجزء من "حملة من تلك المجموعة الإعلامية لنشر روايات كاذبة ومهينة بشكل متعمد عنها".