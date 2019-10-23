منها الجاكيت البلاستيك.. دليك لاختيار الملابس المناسبة لهذا الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

حالة من الطقس غير المستقر تشهدها مصر، منذ أمس وحتى الجمعة المقبل، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وغريزة في بعض المناطق، والتي أغرقت الشوارع وتسببت في إصدار قرار بتأجيل الدراسة اليوم.

وفي هذا الطقس المتقلب، نحتار يوميًا في اختيار الأزياء المناسبة، لذا نستعرض لكم، الأزياء التي يفضل اعتمدها في الاجواء الممطرة للحماية من الأمراض والظهور بمظهر أنيق وعصري.

- ارتداء البوت المخصص للمطر ليحميك من المياه المتراكمة على الأرض بسبب الأمطار الكثيفة، أو اعتمدي الأحذية الجلدية بدلا من الشمواه. فالجلد يتم تنظيفه بسهولة، ويمكنك أيضا ارتداء الأحذية المطاطية أو البلاستيك.

- تجنبي ترك شعرك منسدلًا حتى لا ينتفش بسبب الرياح والرطوبة الكثيفة في الأجواء الممطرة، بل اتجهي إلى رفعه بعمل كعكة شعر أو ذيل حصان، كما يمكنك اعتماد ضفائر الشعر، أو التسريحات العشوائية.

-اعتمدي الجواكيت والبناطيل البلاستيك، والتي تعتبر صيحة رائجة من العام الماضي، فبجانب مظهرها الأنيق فهي تمثل أفضل حماية لكى في الأجواء الممطرة.

- الجاكت الخفيف قطعة أساسية لا يجب الاستغناء عنها عند الخروج من المنزل، اعتمديه في تلك الأجواء عن طريق وضعه فوق الملابس على أطراف الأكتاف وتركه مفتوحا.

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- تجنبِ اعتماد القطع الطويلة من الأسفل مثل الفساتين الماكس أو البناطيل بقصة طويلة خاصة في الأجواء الممطرة.

- يمكنك اعتماد توب مشجر مع بنطلون قصير عند الكاحل، واختيار كارديجان من الصوف الخفيف بأكمام طويلة.

- اعتمدي بويلر سوت بقصة واسعة وطابع كاجوال مع جاكيت بوليرو من الدنيم بأكمام طويلة.

- احرصي على اعتماد شمسية قوية، خاصة لو كنتِ محجبة، فمياه الأمطار مع الحجاب لفترات طويلة بسبب تساقط الشعر وجفافه ويؤدي أيضا لصداع حاد.