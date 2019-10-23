علماء يكتشفون لماذا لا يمكن علاج مرض السرطان بالكيماوي

كشف مجموعة من العلماء في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة عن الأسباب الخفية وراء عدم الشفاء من مرض السرطان باستخدام العلاج الكيماوي.

الأسباب التي عرضها الباحثون والمعلومات التي تم الحصول عليها ستسمح للباحثين بتطوير عقاقير أكثر فعالية ضد الأورام الخبيثة.

ووفقًا للعلماء، فإن بعض الخلايا السرطانية قادرة على تطوير آلية توقف نشاط ferroptosis- وهي العملية التي تجعل الخلايا تموت من أكسدة الدهون في الغشاء.

Advertisements

وقد تم الكشف سابقًا عن أن جزيء الجلوتاثيون بيركسيديز 4 (GPx4) قادر على عكس عملية ferroptosis، ويعمل كمضاد للأكسدة، وطور العلماء عقاقير لمكافحتها، لكن العديد من أنواع الأورام بقيت مقاومة للعلاج الكيميائي، بحسب سبوتنيك الروسية.

وبفضل البحث الجديد، تم العثور على جزيء آخر له تأثير مماثل - FSP1 يسمح لخلايا السرطان بالبقاء على قيد الحياة حتى في حالة عدم وجود GPx4، وفقًا لتقرير MedicalXpress.

يتطلب عمل FSP1 إنزيمN-merstoyl transferase في الوقت نفسه طور العلماء أدوية لقمع نشاطه.