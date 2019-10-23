انتحار ابنة السفير الإيراني بموسكو

أعلنت وسائل إعلام إيرانية وروسية أن ابنة السفير الإيراني، مهدي سنائي، في موسكو، توفيت صباح الثلاثاء، بعد إقدامها على الانتحار من الطابق التاسع.
ونشر الإعلام الإيراني أن سبب الوفاة كان نتيجة "نوبة قلبية"، في حين ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلا عن مصدر لها، أن ابنة السفير الإيراني انتحرت بعد معاناتها من الاكتئاب، إذ أنها كانت تتناول أدوية وصفها لها أطباء إيرانيون.
وذكرت الوكالة الروسية، أن عارفة سنائي ألقت بنفسها من نافذة المنزل في الطابق التاسع إلى الشارع، ما أدى لاصطدامها بسيارة مركونة ووفاتها على الفور.
وعارفة هي حفيدة وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق علي يونسي، وهو المستشار الحالي للرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون الأقليات، ونشأت بين روسيا وكازاخستان حيث كان يعمل والدها كدبلوماسي في هذه الدول، ودرست في (the Architectural Association School of Architecture) بلندن أيضا.
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