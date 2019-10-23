الطفل "عمر" يجسد معاناة "السنجل مازر" في لوحة عازفة الظلام

بدأت "السنجل مازر" في الآونة الأخيرة تعلن عن نفسها وتوضح مدى معاناة السيدات بعد الانفصال وتضحياتهم من أجل أبنائهم والصعوبات التي تقابلهن في حياتهن، وذلك عبر مجموعات "السوشيال ميديا" المختلفة، والـ"سنجل مازر"، يمكن أن تكون مطلقة أو أرملة أو خلعت زوجها، والتي أصبحت تمثل شريحة كبيرة في المجتمع، وتضطر حيانا للجوء للمحاكم للحصول على نفقات صغارها.

تعبر إلهام الجمل والدة الطفل "عمر"، صاحب لوحة "عازفة الظلام" عن مدى سعادتها بمشاركة ابنها في ملتقى الإبداع الدولي بلوحة جسد من خلالها معاناة المرأة في المجتمعات المغلقة، وخاصة الأمهات المنفصلات والصعاب التي يمرون بها في مواجه الحياة.

وقالت "السنجل مازر" خلال حديثها مع "الوطن" إن ابنها عبر عن معاناة الأمهات المنفصلات بصورة تلمس الواقع، كونها تواجه التحديات والصعوبات وعلى الرغم من ذلك تحقق نجاحات وتتمكن من تحويل الظلام إلى نور ونجاح، ومن مجرد أحلام إلى حقيقة ملموسة على الأرض.

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وقال عمر أن هدفه من التعبير عن المرأة باللون الأسود، هو إبراز الضغوط والصعاب والتحديات التي تواجهه، وبالرغم من كل هذا تعزف لإخراج مواهبها ونور الأمل والنجاح، وتقديرا منه لدور والدته البارز في حياته.

لاقت الصورة استحسان جميع الحضور بملتقى الإبداع الدولي عقب شرح عمر لها والمضمون الذي يكمن ورائها.

ملتقى الإبداع

يذكر أنه اتيليه القاهرة ضم ملتقي الإبداع الدولي بمشاركة اكثر من ١٤٠ فنان يمثلون سبع دول عربية ومدارس مختلفة في الفن التشكيلي، وصاحب الملتقي عدة فاعليات من أهمها "سمبزيوم" رسم حر باحدي القري السياحية وكذلك رحلة نيلية ترفيهية.

ومن أهم أهداف الملتقي تجميع الفنانين العرب في عاصمة الفن والثقافة وتوصيل صورة إيجابية للعالم أن مصر دوله آمنة ومستقرة، واكتشاف المواهب الفنية وإعطائهم الفرصة في التعرف عن قرب على مدارس مختلفة من الفن التشكيلي.