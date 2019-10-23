افعل ولا تفعل.. احذر هذه العادات الخاطئة أثناء المطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

تشهد القاهرة ومحافظات مصر، حالة من الطقس المتقلب الذي يصاحبه سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق منذ أمس وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وفي ظلّ توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، قد يمارس البعض عادات خاطئة أثناء المطر تضر بالصحة.

ولذا؛ نرصد لكم في 4 نقاط ما يجب التوقف عنه فورًا من عادات خاطئة قد ينجم عنها أمراض بسبب تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، وفقًا للدكتور سعيد شلبي استشاري الأمراض الباطنة والكبد في تصريحه لـ"الخليج 365".

1- المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.

2- الخروج في المطر والسيول إلا للضرورة القصوى، وحماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

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3- ارتداء العديد من قطع الملابس خوفًا من انخفاض درجة الحرارة، ما يسبب رفع درجة حرارة الجسم والتعرق، وعند خلع أحد القطع لضبط درجة حرارة الجسم، قد ينتج عن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لذلك يفضل الانتظار نصف ساعة قبل خلع ملابسك حتى يجف عرقك ويهدأ جسمك.

4- عدم الاستحمام على الفور بعد التعرض للمرض، إذ إن الاستحمام مباشرة يحمي جسمك من البكتريا والمياه الملوثة، ويحافظ على شعرك من التلف والجفاف ونمو البكتيريا.

ما يجب فعله:

1- اتباع نظام غذائي صحى والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على الفيتامينات والمعادن مثل الفواكه الطازجة والخضراوات، وشرب كمية مناسبة من المياه.

2- حتى إن كان الطقس حارًا يفضل الابتعاد عن المشروبات المثلجة أو الباردة، وشرب المشروبات الدافئة التي تعزز مناعتك ضد الأمراض كالبابونج والينسون، النعناع، والحلبة، والقرفه.

3- مراقبة حرارة الأطفال يوميًا والحرص على أن تكون ملابسهم مناسبة للأجواء الخريفية، وعدم السماح لهم باللعب خارج المنزل هذه الفترة.