منها القاهرة.. أفضل 10 مدن للسياحة في 2020 وفقا لـ"لونلي بلانيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حلّت مدينة القاهرة، ضمن قائمة أفضل 10 أماكن للسفر والسياحة حول العالم في العام 2020، وفقا لدليل "لونلي بلانيت" لهذا العام.

وفي النسخة السنوية الـ15، طلب المحررون في دليل "لونلي بلانيت" من موظفيهم والأشخاص المتعاونين معهم، ترشيحات تتضمن أفضل البلدان والمدن، إذ اختاروا 10 مدن، ومناطق، ودول، لضمها إلى لائحة 2020 لأفضل الأماكن للسفر، بحسب ما نقلت "سي إن إن" عربية.

وقال توم هول، نائب رئيس التجربة، في "لونلي بلانيت"، إن الأماكن في اللائحة تركز على التجارب المستدامة من حول العالم، التي تؤكد على أن المسافر سيحصل على تأثير إيجابي أينما قرر الذهاب.

واشنطن:

وأشار هول إلى أنه من الممكن لواشنطن أن تبقى ضمن لاقائمة سنوياً، بسبب كمية النشاطات الفنية والثقافية والعلمية المجانية التي تتضمنها.

مصر:

أما من بين الدول العربية، فسيفتح المتحف المصري الكبير، أبوابه في الجيزة، العام المقبل، ليكون أكبر متحف بالعالم مخصص لحضارة واحدة.

وسيشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، كنوزاً من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

غالواي:

واختار هول، غالواي لتكون أكثر مدن إيرلندا جاذبية، بسبب الموسيقى والطاقة ومتعة الحياة هناك، كما أن السنة الجديدة ستتضمن برنامجاً فنياً رائعاً.

بون:

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وتضم عاصمة ألمانيا الغربية الجعة، والمقاهي، والمعارض الفنية، كما أنها ستضم سنة مليئة بالحفلات.

أفضل 10 مدن بحسب قائمة "Lonely Planet":

1. سالزبورغ، النمسا

2. واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

3. القاهرة، مصر

4. غالواي، إيرلندا

5. بون، ألمانيا

6. لاباز، بوليفيا

7. كوتشي، الهند

8. فانكوفر، كندا

9. دبي، الإمارات العربية المتحدة

10. دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية