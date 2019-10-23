لحماية أطفالكم من خطر الأمطار الغزيرة.. 16 نصيحة عليكم اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد تقلب الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع سقوط الأمطار بغزارة على بعض المناطق، تحتار بعض الأمهات في كيفية الاعتناء بأطفالهن خلال تلك الفترة، خصوصًا إذا كانوا يقضون فترة طويلة خارج المنزل، ما قد يعرضهم للأمراض أو الأذى.

وهناك مجموعة من النصائح يجب مراعاتها أثناء اختيار ملابس الأطفال، للعناية بأناقتهم وبصحتهم، والحفاظ على حياتهم ومنها:

1- تجنب اللعب في مناطق تجمع وبرك مياه الأمطار.

2 - الابتعاد عن أي أعمدة إنارة أثناء السير في الشوارع أو الحواري وتجنب لمسها مطلقًا.

3 - عدم الجري في الطرقات أثناء تساقط الأمطار خاصة إذا كانت بها وحل أو بالوعات مياه قد تكون مكشوفة.

5 - الالتزام بالمشي على الرصيف وعدم النزول إلى الطرقات حتى لا تتسخ ملابسه.

6 - تجنب ارتداء الملابس الثقيلة المبالغ فيها، ويُفضل اختيار الملابس المصنوعة من الخامات القطنية ذات الأكمام الطويلة.

7- ارتداء "جاكت" مفتوح حتى يتسنى للأم تخفيف الملابس لطفلها في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى أخذ ملابس احتياطية عند الخروج مساء، لأنه قد يحتاج إلى ملابس أثقل أثناء الليل.

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8- اختاري لطفلك "البناطيل" المصنوعة من الخامات الطبيعية مثل القطن أو الكتان، والبعد عن الملابس القصيرة أو الضيقة.

9- تجنب ارتداء الملابس المزودة بالشريط المطاط "الأستيك" عند الأطراف، لأنها ستجعل الطفل غير مرتاح، واختيار الرقبة الواسعة المكشوفة.

10 - اختاري الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي والفضي والذهبي، بالإضافة إلى لون البيج، لأنها تؤثر إيجابيًا على مزاجهم وطاقاتهم وسلوكهم.

11- لتتأكدي من دفء طفلكِ، ألبسيه قبعة صغيرة، للحفاظ على حرارة جسمه في الطقس المُتقلب.

12- اختاري الجينز، لأنه يساعد على الوقاية من البرد.

13- اجعلي طفلك يرتدي الألوان القاتمة التي تحافظ على الحرارة في الطقس البارد.

14- حاولي اختيار الملابس المطعمة بالفراء من الداخل، حيث أنها تعطي إحساس أكبر بالدفء.

15- ارتداء "اسكارف" مهم جداً أثناء البرد القارس في الشتاء.

16- احرصي على أن يرتدي طفلك ملابس داخلية قطنية كاملة.