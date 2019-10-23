بيربري تطرح تشكيلة جديدة من سترات البافر.. إليكِ أسعارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعدادًا لفصل الشتاء البارد، كشفت بيربري عن أحدث مجموعاتها، المكونة من سترات البافر وإكسسوارات مرافقة لها من توقيع المدير الإبداعي ريكاردو تيشي، والموجهة لكلا الجنسين، والتي تسلط الضوء على شعار توماس بيربري المعاد تصميمه والذي تم طرحه للمرة الأولى في أغسطس 2018.

وتشمل المجموعة أربع سترات بافر في ألوان متعددة من البني والأخضر والرمادي والأسود، إلى تدرجات الألوان المختلفة كالبرتقالي والأحمر والأزرق والأصفر، وتأتي جميعها مطبعة بشعار "TB" الأيقوني، وتشتمل المجموعة أيضًا على سترة باللون الأسود ذات قبعة مزينة بالشعار نفسه إلى جانب تشكيلة من السترات نفسها بأسلوب الجيليه وبنفس لوحة الألوان.

وتأتي الإكسسوارات في المجموعة في شكل ثلاثة أوشحة من الكشمير مطبعة بالشعار نفسه، والمتاحة أيضًا في ألوان متعددة شملت الرمادي والأحمر والأخضر وتدرجات الألوان المختلفة، إلى جانب قبعة دلو سوداء مزينة بشعار بيربري.

كما أصدرت بيربري أول لعبة على الإنترنت، تحت عنوان "B Bounce"، والتي تتيح للاعبين في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، والصين، واليابان، وكوريا التنافس للحصول على سترة بافر من اختيارهم.

وتتراوح أسعار قطع المجموعة بين 550 دولارًا و 1,990 دولارًا، متاحة للشراء على الإنترنت وفي متاجر بيربري في جميع أنحاء العالم.