- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد البريطانية، سيو رادفورد، لوضع طفلها رقم 22، وذلك بعدما أعلنت النبأ بصفتها أما في أكبر عائلة بريطانية، عن حملها للمرة الـ22.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد جاء ذلك على موقع العائلة الإلكتروني حيث استعرضت، سيو رادفورد، وزوجها نويل، للمشتركين في قناتهما العائلية على يوتيوب، صورة موجات فوق صوتية لطفلهما القادم.
المرأة قالت: إنها في الأسبوع الـ15 للحمل وإنها تنتظر بفارغ الصبر لحظة معرفة جنس جنينها، ولديها حاليا 10 صبيان و11 بنتا، وتتمنى أن تنجب ولدا لتكون نسبة الأولاد والبنات في العائلة 50%.
يشار إلى أن، سيو رادفورد البالغة من العمر 44 عاما، أنجبت طفلها الأخير عام 2018 حين تعهدت بعدم الحمل لاحقا، وسبق لها أن تقدمت بالإعلان نفسه بعد إنجاب طفلها الـ20.. أما طفلها الأول فأنجبته في الـ14 من عمرها.
يذكر أن العائلة لا تتلقى أي دعم من الحكومة إلا مكافآت عادية لإنجاب الأطفال، وللعائلة مخبز خاص لكسب الرزق يعمل فيه الأب وبعض أولاده.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانية تستعد لوضع طفلها رقم 22.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.