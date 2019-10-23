بدءا من عمر 30 سنة.. بشرتك تحتاج إلى هذه المادة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أنه بدءا من عمر 30 سنة تتباطأ عملية تجدد خلايا البشرة ويتراجع محتوى الرطوبة والكولاجين والسيراميد بها، ما يؤدي إلى ظهور أولى التجاعيد وفقدان المرونة والمظهر المشدود، بالإضافة إلى الاحمرار والالتهابات والهالات السوداء.
ولمواجهة آثار الشيخوخة، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على مادة الرتينول “Retinol”، وهي أحد أشكال فيتامين A؛ حيث يدعم الرتينول بنية البشرة ويحارب التجاعيد والبقع الصبغية وأضرار أشعة الشمس.
كما يقوم الرتينول بتنظيف البشرة من الشوائب والبثور وتصغير حجم المسام، ما يمنح البشرة مظهرا نقيا ونضرا يشع شبابا وحيوية.
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