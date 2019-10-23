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نشرت الفنانة نرمين الفقي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان قصير باللون الذهبي.
ونالت الصور إعجاب متابعيها وجاءت من ضمن التعليقات: "بطلي تحلوي أكتر من كده، منورة الدنيا، ملكة جمال الكون".
ودائما ما تخطف نرمين الفقي، قلوب متابعيها عبر "السوشيال ميديا"، بإطلالاتها الجذابة، وأناقتها غير العادية، فما زالت تحتفظ برشاقتها وجمالها.
وتشارك الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورها من جلسات التصوير التي تخضع لها، أو لأحدث الأزياء التي ترتديها.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، بطولة "سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ومحمود حجازي، وولاء الشريف"، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر جسلة تصوير ذهبية لـ نرمين الفقي.. وجمهورها: ملكة جمال الكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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