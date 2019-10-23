تامر حسني يوجه رسالة لهنادي مهنى: نجمة المستقبل وبنت الغالي

وجه الفنان تامر حسني رسالة للفنانة هنادي مهنى ابنة الملحن هاني مهنا، عبر خاصية "ستوري"، على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووصفها بأنها "الغالية بنت الغالي".
وقال تامر حسني في رسالته: "يا هنادي يا قمر، يا نجمة المستقبل، يا غالية يا بنت الغالي، والله كلامك ده شرف كبير ليا، ربنا يوفقك دايما يا رب".
وجاءت رسالة تامر حسني بعد تصريحات لهنادي مهنى قالت فيها إنها تغير قائمة الأغاني الخاصة بها من وقت لآخر، بينما تظل أغاني تامر حسني ثابتة تسمعها في أي وقت وكل مكان.
وشاركت هنادي مهنى في رمضان الماضي في مسلسلين، هما "حكايتي"، و"زلزال"، فيما ينتظر تامر حسني عرض أحدث أفلامه "الفلوس"، ويشاركه البطولة زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد.
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