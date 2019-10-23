في ذكرى ميلاده الـ56.. قصة حب لميس الحديدي وعمرو أديب

علاقة حب قوية جمعت بين قلبي الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، قبل أكثر من 22عامًا، روتها لميس، خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا"، الذي كان يُعرض على شاشة "سي بي سي"، حينما أطلت على جمهورها بشكل مختلف وكأنها تبدو كفتاة في العشرينات، وبدأت في سرد قصة حبهما.

ويرصد "هن" قصة الحب كما روتها لميس الحديدي، في ذكرى ميلاد عمرو أديب، الموافق، اليوم 23 أكتوبر.

بدأت قصة حب الإعلامي عمرو أديب ولميس الحديدي، وهي بعمر الـ25عامًا، حينما كانت تنظر إليه بنظرة فارس الأحلام، حيث كانت تحلم بالزواج منه طوال الوقت، وعاش الثنائي قصة حب دامت لعامين، وانتهت بالزواج.

وأقرت لميس، بأنها لا تستطيع منافسة زوجها على الصعيد المهني، إذ تعتبر عمرو أمهر مذيعي الـ"توك شو"، "ليس في مصر فقط، بل في كل أرجاء الوطن العربي"، على حد قولها

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وأشارت لميس إلى أن "عمرو" يساعدها كثيرًا، بل ويختار لها أسماء غالبية البرامج التي تقدمها، وآخرها برنامجها السابق "هنا العاصمة" على شاشة "سي بي سي".

وأوضحت لميس أن الزواج بين أبناء المهنة الواحدة له مزاياه متعددة، كما أنه لا يخلو أيضًا من بعض العيوب، فمن أهم مزاياه أن شريك الحياة زميل في النهاية، مما يساعد على تفهم كل طرف لطبيعة عمل الآخر، في حين أن أبرز عيوبه أن المنزل يتحول إلى ما يشبه نشرة الأخبار اليومية، بسبب "كثرة الحديث في السياسة والإعلام".