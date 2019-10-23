ألوان يسهلُ عليكِ تضمينها في إطلالاتك اليومية...تمامًا مثل الأسود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معظم النساء اللاتي يعتمدن الأسلوب البسيط يفضلنَّ جزئيًا شراء الملابس والإكسسوارات باللون الأسود أو الأبيض، لكونها من الدرجات الكلاسيكية التي يسهل تنسيقها مع ألوانٍ أخرى، لكن لمواكبة الموضة يجدر على كل امرأةٍ تحديث أسلوبها بدمج ألوان أخرى تتسم بالبساطة والهدوء، وفيما يلي قائمة أبرز الألوان البسيطة والعصرية التي يمكنك دمجها في خزانتك بدل الأسود.

الأخضر العسكري

هو من الألوان الشديدة التنوع وسهلة الارتداء؛ إذ يمكنك بسهولة تنسيقه مع كل قطع الأزياء الكلاسيكية المحايدة بالأبيض والأسود والبني والبيج وغيرها، أو يمكنك ارتداؤه على شكل إكسسوار كحقيبة يد أنيقة.

البيج

هو من الألوان الكلاسيكية التي تسيطر على إطلالات موسمي الخريف والشتاء، يمكنك تنسيقه بسهولة مع اللونين الأبيض والأسود، وإضافة البيج إلى أي زي محايد يُضفي عليه لمسة ديناميكية.

البرغندي

يعد البرغندي من درجات الأحمر الهادئة والداكنة، ويمكننا اعتباره لونًا محايدًا سهل الارتداء، كما أنه من أكثر الدرجات شعبيةً في موسم الخريف.

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الليلكي

منذ عامين لم يكن الليلكي متواجدًا في مشهد الموضة، لكن ومنذ ظهوره على المدرجات أصبح منتشرًا في كل مكان وأصبح رسميًا من الألوان المحايدة التي يمكن تنسيقها مع أي لون، سواء على شكل معطف أو كنزة أو توب أو إكسسوار.

الأزرق البحري/النيلي

يٌقال إنه لا يمكن ارتداء اللون الأسود مع الأزرق النيلي، وهذا قولٌ خاطئ؛ فالواقع يثبت لنا ذلك، ورغم أنَّ النيلي يبدو رائعًا مع اللون الأسود وكذلك الألوان المحايدة الأخرى، إلا أنّه يبدو جيدًا مع الكثير من الألوان المشرقة.

الكاميل

يُعد بني الإبل أو ما يُعرف بالكاميل من الألوان الكلاسيكية الدارجة في موسم الخريف، وإلى جانب سهولة دمجه في إطلالاتك اليومية يجعلها تبدو باهظة بغض النظر عن سعرها.