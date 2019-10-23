صيحات أساسية من منصّة "فندي" لخزانتك لموسم ربيع وصيف 2020

هذا ولم تخفِ سيلفيا أبداً خوفها من هذه الخطوة، لكنها نجحت في عكسها بأسلوبٍ وستايل لأزياءٍ تصلح ليوم صيفي خلال العطلة حيث تكون الأجواء جميلة وهناك الكثير من الحرّية.

أرادت فندي أن تكون الأزياء بسيطة وغير مبالغ بها وأقمشة تذكّرها بفصل الصيف كذلك الألوان الناعمة والهادئة طبعاً من دون أن يغيب الفرو عن أزيائها. إذاً، صيحات أساسية أو حتى ستكون من الـ Must-haves في خزانتك لموسم صيف 2020.

صيحات فندي لصيف 2020

أخذت غالبية التصاميم طابع السبعينيات في ستايل الأزياء الرياضية واليومية لتقول لنا سيلفيا إنه في فصل الصيف لا يمكن إلّا أن تحافظ كل امرأة على شياكتها حتى في وقت العطلة.

الأزياء المبطّنة: لاحظنا مع بداية العرض أن الأزياء المبطّنة تلك التي تظهر فيها الخطوط هي الأكثر اعتماداً في ستايل الجاكيت الفضفاضة مع التنورة القصيرة أو الشورتات التي حملت طابعاً مختلفاً عن غيرها من التصاميم. فما رأيك بتلك التنورة الطويلة مع قميص الكروب-توب والسترة السميكة على الكتفين؟

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طبعات الزهور الملوّنة: من الصيحات التي لم تغب عن الواجهة أبداً هي طبعات الزهور الملوّنة التي دخلت على فساتين الشيفون وعلى الشورتات القصيرة ومعطف الـPVC الذي أحببناه كثيراً، وقد حوّلته سيلفا إلى فستانٍ مع حزامٍ على خصر العارضة يصلح للوك عملي ويومي. بعض التايورات تلوّنت بالزهور وقد راقت لنا هذه الصيحة. وأنتِ، هل يمكن أن تعتمديها؟

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معطف الفرو: لم تتخلَّ فندي عن الفرو رغم اعتراض الكثيرين، حيث أبقت عليه في المعطف الطويل بالمربّعات باللونين الأخضر والأسود أو ذلك باللون البنّي الذي غطّى كامل قوام العارضات أو حتى الجاكيت القصيرة التي نُسّقت مع التنورة المخملية والقميص الأبيض.

الجوارب الشفّافة: للوهلة الأولى، قد تُفاجئين إن قلنا لك إن الجوارب الشفّافة الملوّنة ستكون الأكسسوار المفضّل لديك في إطلالاتك الصيفية المقبلة حيث يمكن أن تختاريها باللون الأزرق السماوي أو الزهري أو البيج.

شنطة PEEKABOO: حصلت شنطةPeekaboo الشهيرة من فندي على الكثير من الاهتمام في هذا العرض، حيث قُدّمت لنا من الجلد ومن قماش الـCanvas. ليس ذلك فقط، بل أيضاً بالحجم الصغير جدّاً أو الـMini-bag التي وُضعت كسلسالٍ حول أعناق العارضات.

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