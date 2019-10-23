ألوان الباستيل الناعمة تسيطر على عرض أزياء "جورجيو أرماني" في ميلان

كانت مجموعة جورجيو أرماني لربيع وصيف 2020، كلها من الألوان الباستيل الناعمة مثل الوردي والأزرق والأخضر والرمادي الفاتح، حيث كان جورجيو أرماني يحاول أن ينحرف عن المواسم القديمة التي غالباً ما تزينها اللوحات الفنية والنقشات في أشكال أكثر رقة، مع القطعة الزرقاء على سترات بنقشات الحيوانات من خامات مختلفة خصوصاً المخملي الممزق بشكل الطبيعي.

قدم المصمم البالغ من العمر 85 عامًا ، والمعروف عن ملابسه الأنيقة البسيطة، مجموعة من فساتين التُل التي كانت خفيفة وجيدة ولينة للغاية، وارتدت العارضات اكسسوارت وأحزمة فضية كبيرة.

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كانت الفساتين الواسعة من قماش التٌل اللامع بالون الأخضر المقسمة على بناطيل قصيره، وأثواب طويلة من الحرير المكسور، ومجموعة من السراويل الواسعة، للرجال والنساء على حد سواء.

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جاءت المجموعة أيضاً بتشكيلة متنوعة من القطع المميزة التي تم تصميمها من الحرير تتكون من بناطيل وسترات وتنانير والفساتين الطويلة كما وشاهدنا قماش الأورجانزا في مجموعة مختلفة من البدل والبناطيل الواسعة.

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