سيينا ميلر تلفت الأنظار في حفل زفاف جنيفير لورانس بإطلالة باللون الأحمر

في أي حفل زفاف تتوجّه الأنظار إلى العروس بفستانها الأبيض، لكن عندما تكون النجمة سيينا ميلر Sienna Miller من المدعوين وتطلّ بالأحمر فهي بالتأكيد ستسرق بعض الأنظار منها.

ففي حفل زفاف الممثلة جنيفير لورانس Jennifer Lawrence وكوك ماروني Cooke Maroney الذي اقتصر على حوالى 150 من افراد العائلة والأصدقاء واقيم في رود ايلاند، تألّقت سيينا ميلر بين الحضور بفستان ماكسي طويل بأسلوب بوهيمي باللون الأحمر من تصميم Johanna Ortiz. إطلالة ميلر تميّزت بقصة الأكتاف off-the-shoulder مع الأكمام المنفوخة.

وأكملت سيينا الاطلالة بتسريحة الشعر المرفوع وزيّنته بأكسسوار شعر ذهبيّ ناسب لون شعرها، وتابعت باللون الذهبي بإختيارها حذاء مفتوحاً من هذا اللون.

ومن بين الحضور أيضاً الممثلة إيما ستون Emma Stone التي تألقت بفستان ميدي مخمليّ باللون الفضي ومعه سترة طويلة من القماش واللون نفسه. كذلك أطلت أشلي أولسن Ashley Olsen بفستان دراماتيكي من حيث قصة الأكمام المنفوخة والتنورة الفضفاضة بطبعة البوكا دوت. أما كريس جينير فبدت أنيقة بفستان ماكسي باللون الأسود من تصميم ريم عكرا تميّز بأكمامه الطويلة وشك الكريستالات التي زيّنت صدره، وحملت معه حقيبة من ديور.

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