حملة ضد قانون الأسرة: التعديلات الطارئة على قانون النفقة عنصرية

شن طارق الجارحي، المتحدث باسم حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، هجومًا حادًا على التعديلات التي طرأت على قانون النفقة، والذي يعاقب بحبس الرجل وتغريمه في حالة عدم دفع النفقة، وقال إنه "تنكيل بالرجل وعنصري" ينحاز لفئة بعينها دون النظر إلى الطرف الآخر.

وينص القانون المعدل على أنه "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، أمس، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس، أنه تقدم بمقترحات كاملة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في أبريل 2017، ولم يتم مناقشته حتى الآن، حيث إن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب تحجج بأن الأزهر لم يرد على تلك التعديلات.