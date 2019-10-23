ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر في شرم الشيخ

اختتمت فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا قبل النهائية لعام 2020 في مدينة شرم الشيخ والتي شارك فيها 32 متسابقة بلجيكية برفع العلم المصري على المسرح ووجهوا التحية قائلين "تحيا مصر" وتقدموا بالشكر لفندق البارون الذي استضاف الحدث. وكانت المسابقة بدأت في الـ17 من الشهر الجاري واختار القائمين على الحدث في دولةً بلجيكا مدينة شرم الشيخ لإقامة الفعاليات بها، للمرة السادسة على التوالي وذلك دعما منهم للسياحه في مصر. Advertisements وقالت دارلين ديڤو مديرة مسابقة ملكة جمال بلچيكا في بيان إن الحفاوة التي استقبلهم بها المصريين جعلتهم يقررون أن يقيموا فعاليات المسابقة في مصر، وتحديدًا في مدينة شرم الشيخ، مضيفة: مصر بلد شعرنا فيها بالمحبة والأمان والكرم وكان يجب أن ننقل لدولتنا مارأيناه في مصر ونحثهم على خوض التجربة.

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