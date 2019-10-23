حكم تعاطي المرأة لعقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان

ردت دار اللإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسميةعن حكم تعاطى المرأة لعقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان.

وجاءت إجابة دار الإفتاء على السؤال، في الفتوى التي تحمل رقم 3446، أن دم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة، فإذا جاء دم الحيض لا يجوز للمرأة صيام ولا صلاة، أما إذا انقطع الدم بصورة طبيعية أو بسبب عقاقير طبية فلا مانع من الصيام والصلاة.

وشددت الفتوى أنه يجب مراعاة أن تكون هذه العقاقير الطبية بإشراف الطبيب حتى لا تكون سببًا في ضرر يلحق المرأة، عملًا بالقاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار".