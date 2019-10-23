أعراض داء كرون وأسباب الإصابة

داء كرون هو مرض التهاب الأمعاء، ويسبب التهابًا في الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى ألم في البطن، وإسهال شديد، وشعور بالتعب، وفقدان الوزن، وفقًا لموقع "Mayo Clinic". أعراض داء كرون إسهال. الحمى. الإرهاق. آلام البطن وتشنجاتها. تقرحات الفم. فقد الشهية وفقدان الوزن. التهاب الجلد والعيون والمفاصل. Advertisements التهاب الكبد. أسباب الإصابة بداء كرون الجهاز المناعي من الممكن أن يتسبب فيروس أو بكتيريا في التسبب بداء كرون. عندما يحاول جهازك المناعي محاربة كائن حي دقيق يغزو الجسم، تتسبب الاستجابات المناعية غير الطبيعية في أن يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا الموجودة في الجهاز الهضمي أيضًا. الوراثة يعد داء كرون أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين لديهم أفراد عائلة مصابون بهذا المرض، لذا قد تلعب الجينات دورًا في جعل الأشخاص أكثر عرضة له.

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