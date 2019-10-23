طريقة عمل خرشوف بحشوة الكنتالوب

حضري لأولادك بجانب الطبق الرئيسي، خرشوف بحشوة الكنتالوب الشهية، بخطوات الشيف غادة جميل. مقادير خرشوف بحشوة الكنتالوب خرشوف لحمة مفرومة "معصجة" جبنة موتزاريلا عصير طماطم كريمة Advertisements كنتالوب بهارات طريقة تحضير خرشوف بحشوة الكنتالوب قومي بتشويح اللحمة المعصجة بطاسة، وضيفي لها البهارات والكنتالوب. ارفعي الخليط من على النار، واحشي به الخرشوف. ضعي على الوجه عصير الطماطم والجبن والكريمة، وادخليها الفرن. انتظري حتى تنضج وحدات الخرشوف وقدميها.

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