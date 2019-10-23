7 نصائح للحفاظ على المكياج خلال سقوط الأمطار

تشهد البلاد، هطول أمطار غزيرة على محافظات متفرقة، تسببت في إرباك الحركة المرورية بالشوارع.

ويعد سقوط الأمطار، واحد من الأسباب التي تفسد المظهر العام خاصة للفتيات. وكانت مجلة Woman، قدمت نصائح للحفاظ على المكياج في الأجواء الشتوية.

ضعي مرطب خفيف على البشرة.

استخدامي كريم أساس مقاوم للمياه.

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استبدال مورد الخدود الكريمي بآخر مقاوم للمياه من أجل الحفاظ على مظهر جذاب.

الابتعاد عن الكونسيلر السائل واستبداله بأخر خفيف ومقاوم للمياه.

تجنبي الكحل الأسود الغامق الذي يمكن ذوبانه.

استخدام ماسكرا مقاومة للمياه.

اختاري ملمع للشفاة أو روج مقاوم للمياه ويكون مرطب أيضًا حرصا على عدم جفاف الشفاة.