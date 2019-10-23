تعرف على أعراض مرض بورغر

يُعَد مرض بورغر أو الالتهاب الوعائي الخثاري الساد، مرضًا نادرًا يحدث للشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين أو الساقين، والتي تؤدي إلى التهاب وتنتفخ الأوعية الدموية، وقد تُسَد عن طريق الجلطات الدموية نتيجة الإصابة بداء بورغر.

وإليك أعراض وأسباب وطرق الوقاية من مرض بورغر، بحسب"مايو كلينيك".

أعراض مرض بورغر

وخز أو خدر في اليدين أو القدمين.

تلون القدمين أو اليدين باللون الأحمر، أو الأزرق أو لون شاحب.

ألم قد يظهر ويزول في ساقيك وقدميك أو في ذراعيك ويديك.

يُمكن أن يظهر هذا الألم عندما تَستخدم يديك أو قدميك ويَزول عندما تَتوقف عن ما تفعله (العرج)، أو عند الراحة.

التهاب بطول وريد تحت سطح الجلد مباشرة (نتيجة تكون جلطة دموية في الوريد).

تَتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الشاحب عند تعرضها لبرودة (ظاهرة رينود).

Advertisements

تقرحات مفتوحة مؤلمة في أصابع اليدين والقدمين.

طرق العلاج من مرض برغر

التوقف الفورى عن التدخين.

تجنب التواجد فى المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة.

ارتداء الجوارب لتدفئة الساقين والقدمين.

الحرص على تحريك القدمين بصفة شبة دائمة حتى أثناء الراحة والجلوس لتنشيط الدورة الدموية على قدر المستطاع.

أسباب مرض بورغر

السبب الأساسي لمرَض بورجر غير معروف، بينما يلعَب تدخين التَّبغ دَورًا في الإصابة بمرض بورغر، لكن الكيفية غير معلومة. يُعتقَد أن المواد الكيميائية الموجودة في التَّبغ قد تُهيِّج بطانة الأوعية الدموية، مما يؤدِّي إلى انتفاخِها.

يعتقد الخبراء أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم استعداد وراثي للمرض. من المحتمل أيضًا أن يكون السبب في هذا المرض مُهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة السليمة للجسم عن طريق الخطأ.