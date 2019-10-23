طريقة عمل فاكهة القشطة المقلية بصوص الشيكولاته

من بين أطباق الحلوى اللذيذة التي يشتهيها الجميع هي طبق فاكهة الشتاء القشطة والتي يمكن قليها وتزينها بصوص الشكولاتة، وتقدم "هُن" طريقة عملها على طريقة الشيف غادة جميل. مقادير فاكهة القشطة المقلية بصوص الشوكولاتة فاكهة القشطة شرائح زيت قلي أو زبدة سكر بودرة للتقديم مقادير صوص الشوكولاتة كريمة شوكولاتة بالبندق Advertisements لبن طريقة تحضير فاكهة القشطة المقلية بصوص الشوكولاتة تقلى فاكهة القشطة في الزبدة أو زيت القلي يرش عليها سكر بودرة أو تقدم مع صوص الشوكولاتة لصوص الشوكولاتة: توضع الكريمة الشوكولاتة مع اللبن على النار لمدة 10 دقائق وتقدم دافئة

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