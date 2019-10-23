قدمت الشيف سالى فؤاد، طريقة عمل سبرنج رول بالخضروات، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل سبرنج رول بالخضروات

باكو شرائح السبرينج رول

1 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

1 معلقة كبيرة ثوم مفرومة

1 ملعقة جنزبيل مفروم طازة

1 كوب كرنب أبيض مقطع رفيع جدا

1 كوب كرنب أحمر مقطع رفيع جدا

1 كوب جزر مبشور

1 كوب بصل أخضر مقطع رفيع جدا

ملح و فلفل

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

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2 ملعقة كبيرة صويا صوص فاتح

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

ربع ملعقة زيت سمسم

1 ملعقة كبيرة نشا

بيضة مضروبة في بولة كلصق للعجين أثناء لفه

طريقة عمل سبرنج رول فرن بالخضروات

ضعي ملعقة زيت عباد شمس في طاسة ثم حمري فيه ثوم مفروم.

ثم ضيفي ملعقة جنزبيل مفرومة طازة.

ثم ضيفي الخضار (الكرنب الأبيض والأحمر و الجزر و البصل الأخضر ) قلبي جيدًا.

عندما يقرب من السوى ضيفي الصويا صوص و زيت السمسم و الخل و العسل و الملح و الفلفل.

احشي الخلطة في أوراق السبرينج رول المربعة التي تباع في الأسواق بالثلاجات وادهني طرفها بالبيض حتى تماسك الأطراف ثم ادخليه الفرن في أي صينية بدون زيت حتى اللون الذهبي.

عندما تحشي الأطراف غطيها بفوطة مطبخ كي لا تجف.

يمكن إضافة المكرونة إلى باقي الخلطة وتقدم كطبق إضافي.