طريقة عمل يخني بالبطاطا والسبانخ

تعتبر وجبة اليخني بالبطاطا والسبانخ، من أكثر الأكلات التي تتوافر بكثرة في المطبخ المصري، نظرًا لمذاقها الشهي، والتي تتفنن ربات المنازل في طرق إعداداها. طريقة عمل يخني البطاطا والسبانخ، على طريقة الشيف أميرة شنب المقادير كيلو بطاطا مكعبات مسلوقة نص سلقة أرز أبيض بسمتي نصف كيلو سبانخ طماطم مفرومة زيت جوز الهند 4 فص ثوم مهروس بصلة مفرومة 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 2 ملعقة صغيرة كمون مطحون 2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 3 ملعقة بابريكا Advertisements 2 كوب شوربة عصير ليمون كزبرة خضراء ملح وفلفل طريقة تحضير يخني البطاطا والسبانخ - يشوح زيت جوز الهند والبصل والكمون والكزبرة - تضاف السبانخ والبطاطا والطماطم والكزبرة الخضراء والبابريكا - يضاف عصير الليمون - يترك اليخني على النار حتى يغلى - يقدم دافئ وبالهنا

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