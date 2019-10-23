الامارات | «سوق ديوالي».. فنون وتقارب في حديقة العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق ديوالي».. فنون وتقارب في حديقة العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد غد فعاليات «سوق ديوالي الليلي»، التي تعد إحدى فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي»، الذي تنفذه دائرة تنمية المجتمع، ويستمر حتى الأحد المقبل، في حديقة العاصمة، بأبوظبي. وتهدف الفعالية إلى التعريف بثقافات الشعوب والحضارات، ضمن «لحظات وسط المدينة». وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، سلطان المطوع الظاهري، إن مهرجان «سوق ديوالي الليلي» يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على إدراج كل شرائح المجتمع في مبادراتها، كما تعكس البُعد العالمي والمجتمع متعدد الثقافات الذي تتميز به أبوظبي.

وأضاف: «تحمل لحظات أبوظبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تمنح سكان الإمارة وزوارها تجربة مملوءة بالمتعة والمعرفة والتقارب المجتمعي، كما أن الفعاليات التي يشهدها مهرجان ديوالي ستسهم في تعريف أفراد المجتمع بالمناسبة السنوية التي تحتفي بها الهند».