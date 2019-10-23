الامارات | دبي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للزيارة في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للزيارة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهادة عالمية جديدة على تميزها في المجال السياحي عالمياً، جاءت دبي ضمن الوجهات الـ10 الأولى المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال عام 2020 ضمن القائمة السنوية لشركة «لونلي بلانيت» Lonely Planet، أحد أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم، وذلك بناءً على آراء فريق من المحررين والخبراء المتخصصين في قطاع السياحة والسفر.

وتعكس الخطوة المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول، في ضوء ما تملكه من مقومات طبيعية ومرافق ومنشآت سياحية فريدة وخيارات ترفيهية وثقافية وفعاليات وأنشطة متنوعة، فضلاً عما تتمتع به من مشروعات جذب سياحي مبتكرة تؤكد موقعها وجهة مفضلة للسفر وقضاء العطلات.

عام حافل

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: إن «اختيار دبي ضمن المدن الـ10 الأولى المُفضلة للزيارة على قائمة (لونلي بلانيت) لعام 2020 يأتي دليلاً على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز المكانة المتقدمة للإمارة على خارطة العالم السياحية، ومدى الحرص على تطوير قدراتها وإمكاناتها لتقدّم خيارات متنوّعة لزوّارها». وأضاف أن «اختيار المدينة من قبل أحد أكبر الجهات المتخصصة في مجال السياحة والسفر حول العالم يعكس مكانة دبي وتزايد الاهتمام بها، لاسيما أننا مقبلون على عام حافل بالأحداث المهمة. وفي الوقت الذي نعمل فيه على تحقيق الهدف الذي حدده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تصبح دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم، تتواصل جهودنا الترويجية لترسيخ مكانتها، وتعزيز جاذبيتها بين السياح والمسافرين حول العالم عبر العديد من المبادرات المبتكرة والفاعلة، سواء لعام 2020 أو ما بعده».

من جهته، قال نائب رئيس شركة «لونلي بلانيت» للتجارب السياحية، توم هول: «تشتهر دبي بتوجهها الرائد، وسعيها الدائم نحو تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة، ما من شأنه أن يجذب المزيد من الزوّار. كما أنها تتمتع بالعديد من المزايا اللافتة، منها تجربة التسوق عالمية المستوى. وإضافة إلى ذلك، فإن المدينة تنتظر عامها الأهم 2020، إذ تستضيف معرض إكسبو العالمي»، مشيراً إلى أن دبي نجحت خلال السنوات الماضية في إضافة المزيد من خيارات الجذب السياحي، من بينها عجلة عين دبي، متحف الشندغة، مركز جميل للفنون، وغيرها الكثير.

معالم الجذب

وتتميز دبي بقدرتها على استقطاب الزوار على تنوع شرائحهم واختلاف اهتماماتهم، بفضل ما تمتلكه من مقومات وقدرات سياحية آخذة في التطور لتلائم كل تطلعات المسافرين والزوار، سواء كانوا يبحثون عن وجهة لقضاء عطلة عائلية ممتعة، أو يرغبون في التعرف إلى ثقافات متنوعة، أو تذوق أشهى المأكولات العالمية من خلال مجموعة كبيرة من المطاعم العالمية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

ومع اقتراب حلول 2020 المميّز بأحداثه، الذي يعدّ فرصة لا تفوّت لزيارة دبي، استعرض خبراء السياحة والسفر لدى «لونلي بلانيت» العديد من معالم الجذب الرئيسة في دبي، إضافة إلى المشروعات البارزة التي تشيد فيها، والتي ستشكل عند الانتهاء منها إضافة نوعية لمقومات الجذب السياحي لها، بما في ذلك موقع إكسبو 2020 دبي، وكذلك متحف المستقبل الذي يعدّ حاضنة فريدة من نوعها لاستكشاف مستقبل العلوم والتقنيات والابتكار بمفهوم جديد وتصميم مبتكر بتوظيف الخط العربي، وعجلة عين دبي التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً على جزيرة بلوواترز وتعدّ الأكبر في العالم، وتتيح لزوار المدينة مشاهدة بانورامية شاملة لدبي وساحلها البديع وأبرز معالمها الشهيرة. وينتشر في ربوع دبي الكثير من الكنوز التاريخية والمتاحف والمناطق التراثية التي حرصت قائمة «لونلي بلانيت» على إبرازها، منها مسجد جميرا الكبير، متحف الشندغة، متحف دبي، الأسواق التقليدية، منطقة السيف، ومركز جميل للفنون الذي افتتح، أخيراً، إضافة إلى العديد من المطاعم الراقية والشعبية المميزة بحسب موقعFrying Pan Adventures.

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وذكرت القائمة الصادرة عن «لونلي بلانيت» العديد من مواقع الجذب السياحي والترفيهي التي تشتهر بها دبي، منها برج خليفة، دبي مول، برج العرب، مدينة جميرا، وكذلك الوجهات الشاطئية الأبرز مثل «لا مير»، و«كايت بيتش».

مقومات طبيعية

يأتي اختيار «لونلي بلانيت» لدبي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للزيارة في عام 2020، في الوقت الذي تواصل فيه دبي توسيع نطاق وتنويع قدراتها وخياراتها الشاملة، في مختلف مجالات سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية والعائلية والعلاجية وكذلك السياحة البيئية بما تتمتع به من مقومات طبيعية، منها تلك المتوافرة في منطقة حتّا التي تجسد جمال الوجهات الطبيعية للإمارة، فضلاً عن المحميات الطبيعية، منها محمية المرموم الصحراوية التي يعدّ تطويرها أكبر مشروع سياحي من نوعه على مستوى المنطقة، وأول محمية صحراوية غير مسورة في الإمارات، وتُعد موطناً لمئات الأنواع من الحياة البرية. وتواصل المدينة أيضاً تركيزها على وجهات الترفيه العائلية؛ منها «دبي باركس آند ريزورتس» و«أي أم جي عالم من المغامرات» التي سرعان ما أصبحت من أكثر الوجهات المفضلة للعائلات.

عصام كاظم:

«دليل جديد على نجاح جهود تعزيز المكانة المتقدمة للإمارة على خارطة العالم السياحية».

توم هول:

«تشتهر دبي بتوجهها الرائد، وسعيها الدائم نحو تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة».

الاختيار يعكس المكانة التي تتمتع بها دبي وجهة عالمية من الطراز الأول، في ضوء ما تملكه من مقومات.

خبراء السياحة لدى «لونلي بلانيت» استعرضوا معالم جذب رئيسة في دبي، إضافة إلى المشروعات البارزة.