الامارات | الروبوت «صوفيا» ومخترعه.. في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت «صوفيا» ومخترعه.. في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعالية خاصة بشهر الفضاء، تتضمن محاضرة علمية ولقاءات مع الروبوت «صوفيا» الشهير ومخترعه في المركز العلمي الكويتي، وذلك خلال اليومين المقبلين.

وقالت المؤسسة، أمس، إن منتج الروبوت «صوفيا»، الدكتور ديفيد هانسن، سيلقي محاضرة، بعد غد، حول علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والكيفية التي تسهم بها هذه الاختراعات والتطورات الحديثة في رحلات الفضاء واكتشاف أغواره.

وحقق الدكتور ديفيد هانسن سمعة عالمية لاختراعه «صوفيا»، الذي يعد أكثر الروبوتات تعاطفاً وذكاء وشبهاً للإنسان في العالم.

وتحدث الروبوت «صوفيا» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واختير بمثابة أول مواطن غير بشري في السعودية.