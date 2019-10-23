الامارات | جراح تجميل: انتبهوا إلى وظيفة الحاجز الجلدي

شكرا لقرائتكم خبر عن جراح تجميل: انتبهوا إلى وظيفة الحاجز الجلدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لطالما نصح الخبراء بأن تنظيف البشرة هو ركن رئيس للعناية بها، إلا أن كثيرين لايزالون لا يعلمون سبب مثل هذه الأهمية الكبيرة للنظافة، أو أفضل الطرق لفعل هذا.

وقال خبير البشرة وجراح التجميل في مستوصف «بانويل كلينيك»، بول بانويل، لموقع ميرور البريطاني، إن «الهدف من تنظيف البشرة هو إزالة المكياج والدهون والعرق والملوثات، غير أنه في حين أن النظافة تهدف إلى إزالة هذه الشوائب لمنع ظهور الرؤوس السوداء والحبوب ومساعدة الجلد على أداء وظيفته، فمن المهم ألا يتم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز» التي يقوم بها الجلد.

وأضاف: «هذا مهم نظراً لأن الحاجز الجلدي يعمل كأداة حماية بمنع الميكروبات الخارجية من اختراق الجلد، ويحافظ أيضاً على رطوبة البشرة بمنع التبخر».

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وأوضح بول أن «تنظيف وتدليك البشرة بمنظف بشرة يحفزان أيضاً تدفق الدم، وهو بمثابة شكل بسيط من التصريف الليمفاوي، ويساعدان الجلد على أن يبدو أكثر انتعاشاً وإشراقاً». وفي ما يتعلق بالأخطاء التي يرتكبها الأفراد عند تنظيف البشرة، ينصح بول «أولاً بتجنب المنظفات التي تحتوي على الكحول، إذ إنها تسهم في جفاف وتجريد الجلد من الليبيدات (الشحوم الدهنية) الطبيعية، ولهذا السبب يجب تجنب المناديل المبللة الخاصة بالوجه، وللأسباب المذكورة سابقاً، يمكن أن يؤثر استخدام المنظف على وظيفة الحاجز التي يقوم بها الجلد، ما يؤدي إلى مشكلات أخرى مثل ظهور الحبوب والالتهاب والحساسية؛ وهي الأشياء نفسها التي يمكن أن يحلها المنظف الجيد، لذا يجب اختيار المنظف بعناية».

• من المهم ألا يتم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

• تدليك البشرة يساعد الجلد أن يبدو أكثر انتعاشاً وإشراقاً.