الامارات | 4 أيام مع الموضة والمواهب في حي دبي للتصميم

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام مع الموضة والمواهب في حي دبي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حي دبي للتصميم، أمس، أن الدورة الـ11 من فعالية الموضة الأبرز في المنطقة «فاشن فورورد دبي» ستقدم مجموعة متكاملة من الأنشطة على مدى أربعة أيام، لاستقطاب المهتمين والمختصين في قطاع التصميم ومحبي الأزياء.

وتنظم الفعالية في الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى الثاني من نوفمبر المقبل، بساحة «منطقة التصميم» بحي دبي للتصميم، المركز الإبداعي الرائد في المنطقة، ومجمع الأعمال الذي يختص بقطاع التصميم بكل مجالاته.

وسيشهد الحدث حضور 16 من الشركاء الإبداعيين وشركاء التجزئة الذين سيستعرضون أحدث تشكيلاتهم ومنتجاتهم، خلال سلسلة من الفعاليات الاجتماعية والأنشطة وورش العمل المفيدة، التي تعد جزءاً من أجندة فعاليات هذا الموسم.

وتوفر «فاشن فورورد دبي 2019» منصة مثالية للمصممين الجدد وذوي الخبرة في عالم تصميم الأزياء الراقية والملابس الجاهزة والإكسسوارات من المنطقة والعالم. وستصبح ساحة «دي ثري سنترال» في حي دبي للتصميم، وجهة رئيسة للمصممين والزوار، مع احتفائها بالموضة والمواهب والحرفية في عالم التصميم. وستستعرض «الحديقة» مجموعة حصرية من العلامات التجارية المعروفة في مجال الإكسسوارات وتجارة التجزئة، بما في ذلك متجر يعرض منتجات مركز in5 للتصميم. ويعود منتدى «حوارات الأزياء» إلى حي دبي للتصميم ليستقبل عدداً من الشخصيات المؤثرة والبارزة في قطاع الأزياء وخبراء القطاع الذين سيشاركون في ندوات حوارية عدة، تركز على موضوعات منوعة مثل «بوتشي: التراث والابتكار»، و«العلامات التجارية وتمثيلها على وسائل التواصل الاجتماعي»، و«عرض علامتك التجارية أمام المشترين»، و«الاستدامة في الأزياء: كيف نحدث الفرق».

وللمرة الأولى، تستضيف الفعالية السوق التجارية والاجتماعية Shop The Show التي تمثل منصة تربط الجمهور والزوار بشكل مباشر بممثلي المصممين. ومن المشاركين في «فاشن فورورد دبي 2019» علامة أماتو غير التقليدية، التي أسسها فورن ون وراشد علي، وتحتفي بالأسلوب الراقي وروح الإبداع. ويحضر مايكل سينكو بمنتجاته من الملابس الفاخرة المتميزة ولمسته الأصيلة، إذ تشمل قائمة عملائه العديد من الشخصيات الشهيرة مثل بيونسيه، وليدي غاغا، وبريتني سبيرز، وجنيفر لوبيز، وناعومي كامبل. وتحضر كذلك تصاميم علامة «مسز كيبا» التي أسستها المصممة الفرنسية - المصرية مريم يحيى، واجتذبت انتباه الجمهور بفضل تصاميمها العصرية وخطوط الظلال الواضحة. واختيرت مريم كأحد أبرز 100 مصمم ناشئ يسهمون في تغيير وجه قطاع الأزياء حول العالم من قبل مجلة «فوغ» العالمية.

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ومن المشاركين مصممة المجوهرات فينيتا مايكل، الحائزة جوائز عدة، وهي متخصصة أيضاً في الأحجار الكريمة وصناعة المجوهرات الذهبية الفاخرة التي تحتوي على الأحجار الكريمة والفضة الخالصة. واختيرت مجموعة منتجاتها من شخصيات شهيرة في بوليوود مثل بريانكا تشوبرا، وسونام كابور، وديبيكا بادوكون، وجاكلين فيرنانديز، وغيرهن. ومن المتاجر والعلامات الأخرى: «فريم» متجر الأزياء المستوحاة من الثقافة اليابانية، الذي يعتزم إقامة متجر مؤقت بعنوان «فريم آند فريند» يمكن للزوار من خلاله الاطلاع على أحدث التشكيلات. وبينما يستضيف متجر المنتجات الفاخرة تريانو مجموعة من الأنشطة والحوارات حول التعاون بين المشاهير والعلامات التجارية، تعتزم شركة التصميم الداخلي والمعماري الإيطالية آركياد، التعاون مع العلامة التجارية «جايا كيمونوس» لإطلاق مجموعة منتجات جديدة.

وستنظم «كولاب» أول مكتبة في الإمارات لمواد التصميم ورشة تخصصية عن التصميم المستدام للأزياء. وتستضيف العلامة الإماراتية لأسلوب الحياة العصرية «جوسيب ذا براند» متجراً مؤقتاً لتقديم حلوى الحليب اللذيذة.

أروى البناوي

تشارك في «فاشن فورورد دبي 2019»، المصممة السعودية أروى البناوي، الحائزة جوائز عدة، إذ تعمل على تصميم ملابس فاخرة وجاهزة للنساء.

وستعرض أروى تشكيلة منتجاتها بالتعاون مع «مرسيدس بنز» خلال فعالية «فاشن فورورد دبي» في إطار حملة How To.

• 16 من الشركاء الإبداعيين وشركاء التجزئة سيستعرضون أحدث تشكيلاتهم..