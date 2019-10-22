"من التسوس للكسر والاعوجاج".. تعرف على علاج أسنانك من حالتها الصحية

مشاكل الأسنان واحدة من الأزمات التي تؤرق صاحبها، فهي تؤثر على مظهر ابتسامته، وملامحه بوجه عام، ومؤخرًا أصبح تجميل الأسنان واحدا من اهتمامات الكثير، لعلاج تلك المشكلات.

وتختلف طُرق التجميل بحسب الحالة الصحية للمريض، ومظهر الأسنان بوجه عام.

ومن جانبه أوضح شادي سمير، أخصائي تجميل وجراحة الفم والأسنان، أن الحلول التجميلية والعلاجية للأسنان، تختلف وفقا لاختلاف الحالات، واحتياجاتها.

وأكد أن تبييض الأسنان، يعد الحل الأسرع والأفضل للظهور بشكل مناسب، لأنه يتوقف على مدى سلامة الأسنان، وتنظيمها، إما في حالة اعوجاجها أو وجود الفلقات فتصبح بحاجة للتقويم أولًا قبل التبييض.

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وأضاف "سمير" خلال بيان صحفي، أنه في حالة عجز التقويم على ضبط الأسنان وحل مشاكلها، يتم اللجوء إلى تركيبات الـ Crowns والـVeneers.

ويكون "Crowns" في حالة وجود تسويس بالسنة أو ضعفها، فيقوم الطبيب ببردها من كل النواحي وتركيب الكراون الخاص بها.

أما الفينيرز فهي عبارة عن قشرة تجميلية للأسنان يتم تركيبها في حالة أن الأسنان سليمة وتحتاج فقط إلى المظهر التجميلي، ويتم ذلك عن طريق برد خفيف للجهة الخارجية للسنة أو الضرس وتركيب تلك القشرة من البورسلين التي يتراوح سمكها من 0.3 إلى 0.5 مليميتر.