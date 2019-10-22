8 أطعمة تخفف آلام الدورة الشهرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ: تعاني الكثير من السيدات من آلام الدورة الشهرية، ما يجعلها تتناول بعض المشروبات الساخنة لتخفيفها، في حين أنه يجب عليهن الاهتمام بالنظام الغذائي، وتناول بعض الأطعمة المفيدة في هذه الفترة. لقراءة المزيد عن: 8 أطعمة تخفف آلام الدورة الشهرية.. اضغط هنــــا.

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