من 400 إلي 3000.. أسعار ملابس الهالوين للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

"تقاليد وطقوس غير مألوفة، وموسيقى صاخبة، وملابس ملطخة بالدماء، وأشكال مرعبة محفورة على ثمرة القرع، وأقنعة تشبه مصاصي الدماء والشريرات والأشباح، ومكياجات تزين الوجوه بكل ألوان الرعب والهلع"، تلك وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد الرعب أو الهالوين في عدد من الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وإيرلندا، الذي يوافق الـ31 من أكتوبر من كل عام.

ومؤخرا بدأت بعض المدراس والجامعات الأجنبية في مصر، الحرص على الاحتفال بـ"الهالوين"، ومعها بدأت الأجواء الخاصة بعيد الرعب، والتي منها متاجر الهدايا ومحلات الأطفال التي تطرح الحلوى والألعاب والملابس التنكرية استعدادًا لليوم.

تتراوح أسعار ملابس الهالوين الخاصة بالأطفال من 400 إلى 3000 جنيه، حسب ماركة وخامة الموديل، ويزيد السعر بإضافة بعض الإكسسوارات التنكرية.

ويبلغ سعر قرع العسل بأشكاله المرعبة 250 جنيها، ويمكن شراء الأشكال الجاهزة أو صنعها بنفسك في المنزل، بالكرتون وبعض أنواع الأقمشة، لعمل الخفافيش والهياكل العظمية، والأشباح البيضاء المعلقة، بجانبها مجموعة من الأقمشة الممزقة، وتوزيع شكل طائر الخفاش الأسود على الحوائط.