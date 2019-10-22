تسريحات ترند للشعر الطويل من أسبوع الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - صاحبات الشعر الطويل والاملس، نحمل إليكنّ أخباراً سارة! في العديد من عروض الازياء الخاصة بخريف وشتاء 2019 و2020، برزت 3 تسريحات "ترند" خاصة بالشعر الطويل. هذا يؤكد ان الشعر الطويل، ليس مملا ويمكن اللجوء الى بعض التعديلات الطفيفة للحصول على "لوك" عصري وجذاب جدا، يفيض بمقدار عال من الانوثة.



كما ان بروز هذه التسريحات في اسابيع الموضة العالمية، يؤكد ان الشعر الطويل لا يقلّ اهمية عن الشعر القصير. ففي الآونة الاخيرة، كثر الحديث عن قصات البيكسي والبوب على تنوعها، حتى بات الحديث عن الشعر الطويل شبه غائب.



المهم انه قبل تبني أي من التسريحت التي سنأتي على ذكرها، احرصي على العناية بشعرك عبر تطبيق ماسكات العناية بالشعر سواء باستخدام مستحضرات ذات جودة عالية او بتحضير خلطات منزلية للعناية بالشعر. إذ لكي تضمني اطلالة مميزة، على شعرك ان يكون اولا لامعا وصحيا، لا باهتا ومقصّفا. فحينها لن يكون الشعر الطويل لمصلحتك، لا بل سيسيء الى اطلالتك.

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بالعودة الى ابرز التسريحات الخاصة بالشعر الطويل، نذكر الآتي:



1. تسريحة الطبقات: أي ما يسمّى بالانكليزية (Layer Cut) هذه التسريحة البسيطة، رأيناها في عرض "Agnona". خصلات مالسة وشعر مفرود الى النصف. قصّة عملية تمنح الشعر حجما من الاعلى سرعان ما يخف مع التوجه صوب حدود الكتفين. في هذه القصة، على المصفف ان يستخدم مقصّه لعمل طبقات بخصلات الشعر.

تسريحة الطبقات



2. تسريحة الـXXL: نعني بها ان الشعر الطويل والاملس يصل الى حدود الخصر تقريبا. تسريحة تذكّر بشخصية ديزني "رابونزيل". تموجات محدودة وشعر منسدل على الكتفين. إطلالة تنضح بالكثير من الانوثة، قد تحتاجين لاتمامها الى اكستنشن الشعر.

تسريحة الـXXL



3. تسريحة Blunt Cut: تسريحة بسيطة أيضا، لكن طولها لا يتعدى حدود الكتفين. رأينا عارضة الازياء كايا غيربر تتبناها خلال عرض دار "سان لوران". المهم ان تكون كل الخصلات متساوية لناحية الطويل، مع غرة جانبية. تسريحة تلائم أجواء العمل والمكتب.كما تصلح للشابة الجامعية.

تسريحة Blunt Cut

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