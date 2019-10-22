أجمل مجوهرات درّة التونسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - عند التكلّم عن النجمات وعشقهنّ للمجوهرات، لا بد من التحدّث عن النجمة درّة التونسية، وحبّها الفائق للمجوهرات الفاخرة التي تزيّن بها إطلالاتها المختلفة، سواء كانت نهارية أو ليليّة.

درة زروق بمجوهرات راقية من IRAM JEWELRY



فبين النساء والمجوهرات قصّة عشق لا تنتهي، وحب أبدي لا سبيل إلى الهروب منه، وتعدّ النجمات من أكثر النساء تعلّقاً بالمجوهرات؛ نظراً لضرورة ظهورهن بأبهر الإطلالات، سواء في المناسبات والسهرات أو على السجادة الحمراء.

واليوم، اختارت لكِ «الخليج 365» مجموعة من أروع إطلالات النجمة درّة التونسية، التي زيّنتها بمجوهرات فاخرة من توقيع أرقى الدور العالمية، تزيّنت بها خلال مناسبات مختلفة؛ لكي تستلهمي منها.



أجمل مجوهرات النجمة درّة التونسية



- لإطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2019، استكملت درّة التونسية فستانها ذا التصميم الراقي بطقم فاخر من مجوهرات دار شوبارد Chopard العريقة المرصّع بالألماس والياقوت، المؤلّف من أقراط من مجموعة Precious الخاصة بالدار والمستلهمة من رقص الباليه، ومن قلادة rivière الساحرة.

يستحسن أن ترتدي القلائد وأقراط الأذن المرصعة بالياقوت الأحمر في فترة المساء، والاكتفاء بوضع خاتم ناعم في اليد أو سوار صغير حول المعصم، والاستعاضة عن مجوهرات العنق والأذن بإكسسوارات عادية خلال النهار.

درة التونسية بطقم من الماس والياقوت الأحمر من شوبارد Chopard





- وفي إطلالتها لمهرجان الجونة في العام الماضي، اعتمدت النجمة التونسية درة، مجوهرات مرصعة بالألماس؛ فاختارت الأقراط الطويلة، مع تسريحة شعر ناعمة، وخاتماً جذاباً يلتف حول إصبعها، والذي تناسب مع فستانها بالكمّ الواحد.

ننصحكِ دائماً باعتماد تسريحة شعر مرتفعة مع الأقراط الطويلة المتدلية؛ وذلك لإبراز جمالها وفخامتها.

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درة التونسية بمجوهرات ناعمة





- تعشق درة التونسية المجوهرات الناعمة، التي تتميّز في الوقت عينه ببريق أخاذ يلفت الأنظار. وفي هذه الإطلالة الوردية المفعمة بالأنوثة، اختارت النجمة أقراطاً ناعمةً متدلية بشكل قصير مرصّعة بالألماس لعدم المبالغة، وذلك لتنسيقها مع فستان باللون الوردي المزركش بالخرز والتطريزات. ولاستكمال الإطلالة؛ اعتمدت على تسريحة ذيل الحصان، والتي تعتبر من عاشقاتها.

إذا كنتِ ترتدين فستاناً مرصعاً بالأحجار والخرز أو كثير التطريزات، حاولي عدم تنسيقه مع المجوهرات الضخمة أو كثير الترصيع، وذلك لعدم المبالغة تماماً كما فعلت درّة التونسية.