- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - ياسمين صبري تنسق دائماً أجمل الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والعصرية، وقد أصبحت تصنف من ضمن النجمات العربيات الأكثر أناقة، ومن صيحات الموضة التي تعشقها ياسمين جاكيت البليزر الذي شاهدناها فيه في الكثير من المناسبات الرسمية واليومية. وفي حال كنت من عشاق البليزر المثالي لفصل الخريف، ننصحك بأن تستوحي بعض الأفكار المميزة من ياسمين صبري.
لوك شبابي في البليزر والجينز اعتمدته ياسمين صبري
من ميزات البليزر أنه من الممكن تنسيقه لمختلف المشاوير الكاجوال والرسمية، وفي إحدى الإطلالات الصباحية شاهدنا ياسمين صبري وقد اعتمدت لوك كاجوال نسقت فيه بنطلون جينز ممزق مع توب باللون الأبيض وجاكيت بليزر ناعم باللون الزهري، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد باللون الأخضر.
تنسيق أنيق في البليزر الأبيض اعتمدته ياسمين صبري
البليزر الأبيض من أجمل صيحات الموضة لهذا الموسم، حيث شاهدنا منه العديد من التصاميم المميزة، مثل التصميم الذي تألقت به ياسمين صبري في إحدى المناسبات والذي اختارته من بالمان Balmain بقصة أنيقة محدد الخصر مع صفي أزرار، وقد نسقت معه توب ضيقة وبنطلون خصر عالٍ من الجلد الأسود ، وحذاء كعب عالٍ بتصميم أنيق كلاسيكي.
ياسمين صبري في البليزر مع الفستان
في مشوار صباحي، شاهدنا ياسمين صبري وقد تألقت في لوك جمع بين الأناقة والعصرية، حيث نسقت بليزر باللون الكحلي ونسقت من تحته فستان ميدي من القطن باللون الرمادي وحذاء كعب عالٍ باللون الأبيض من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin وحقيبة يد باللون الأحمر بحجم كبير.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالات خريفية في البليزر بأسلوب ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.