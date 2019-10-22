إطلالات خريفية في البليزر بأسلوب ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - ياسمين صبري تنسق دائماً أجمل الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والعصرية، وقد أصبحت تصنف من ضمن النجمات العربيات الأكثر أناقة، ومن صيحات الموضة التي تعشقها ياسمين جاكيت البليزر الذي شاهدناها فيه في الكثير من المناسبات الرسمية واليومية. وفي حال كنت من عشاق البليزر المثالي لفصل الخريف، ننصحك بأن تستوحي بعض الأفكار المميزة من ياسمين صبري.





لوك شبابي في البليزر والجينز اعتمدته ياسمين صبري

لوك كاجوال في البليزر مع الجينز نسقته ياسمين صبري





من ميزات البليزر أنه من الممكن تنسيقه لمختلف المشاوير الكاجوال والرسمية، وفي إحدى الإطلالات الصباحية شاهدنا ياسمين صبري وقد اعتمدت لوك كاجوال نسقت فيه بنطلون جينز ممزق مع توب باللون الأبيض وجاكيت بليزر ناعم باللون الزهري، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد باللون الأخضر.







تنسيق أنيق في البليزر الأبيض اعتمدته ياسمين صبري

بليزر أبيض نسقته ياسمين صبري مع اطلالة أنيقة باللون الأسود





البليزر الأبيض من أجمل صيحات الموضة لهذا الموسم، حيث شاهدنا منه العديد من التصاميم المميزة، مثل التصميم الذي تألقت به ياسمين صبري في إحدى المناسبات والذي اختارته من بالمان Balmain بقصة أنيقة محدد الخصر مع صفي أزرار، وقد نسقت معه توب ضيقة وبنطلون خصر عالٍ من الجلد الأسود ، وحذاء كعب عالٍ بتصميم أنيق كلاسيكي.





ياسمين صبري في البليزر مع الفستان

البليزر مع الفستان بأسلوب ياسمين صبري





في مشوار صباحي، شاهدنا ياسمين صبري وقد تألقت في لوك جمع بين الأناقة والعصرية، حيث نسقت بليزر باللون الكحلي ونسقت من تحته فستان ميدي من القطن باللون الرمادي وحذاء كعب عالٍ باللون الأبيض من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin وحقيبة يد باللون الأحمر بحجم كبير.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>