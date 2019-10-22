مقابلة مع المصممتين ايزرا توبا خلال أسبوع الموضة العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - خلال أسبوع الموضة العربي، استعرضت علامة ’إيزرا توبا‘ تشكيلتها الجديدة من الملابس الجاهزة لموسم الخريف والشتاء. ويُذكر أنها تأسست في 27 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2006 كعلامة متعددة الجنسيات تخاطب السيدات وتتخصص في الملابس الجاهزة الفاخرة والأزياء الراقية الجاهزة ذات الأسعار المدروسة والتصاميم الراقية والإكسسوارات الرقمية.

من مجموعة إيزرا توبا خلال اسبوع الموضة العربي

وعلى هامش أسبوع الموضة العربي، التقت «الخليج 365» بمصممتي علامة ايزرا توبا Ezra Tuba للتعرف أكثر على تفاصيل المجموعة الجديدة والتي قدمتاها للمرأة العربية العصرية.

سبب اختيار دبي

لماذا اخترتما دبي، وتحديداً أسبوع الموضة العربي، لإطلاق التشكيلة الأخيرة من تصاميميكما؟

يتمتع قطاع الموضة في دبي بعجلة اقتصادية سريعة النمو تترافق مع عادات استهلاكية نشطة. ويمتد ذلك ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتمتع سوق في المنطقة بتنوع واسع يجعل أسبوع الموضة العربي نشاطاً استثمارياً ناجحاً لجميع الأطراف. وتأتي أهمية دبي من كونها مركزاً رئيسياً يستقطب أبرز الأسماء في قطاع الموضة العالمية. ونعتقد بأن أسبوع الموضة العربي سيكون قادراً على منافسة أسابيع الموضة العالمية في باريس ولندن ونيويورك لأنه مُكرَس مفهوم «الملابس الجاهزة والراقية».

من مجموعة إيزرا توبا خلال اسبوع الموضة العربي

تشتركان في فعاليات أسبوع الموضة العربي للمرة الثانية. ما الذي يدفعكما للقيام بذلك؟

لا، ليست هذه مشاركتنا الأولى لنا فنحن نشارك في هذه الفعالية للمرة الثانية. ونعتقد أن هذه الفعالية ستتمتع بنجاح كبير، لتكون خامس أسابيع الموضة في العالم.

تشكيلة الموسم الحالي

ما الذي يميّز تشكيلة هذا الموسم عن الموسم السابق؟

قمنا بالتركيز على فساتين السهرة بشكل رئيسي، حيث استخدمنا الدانتيل الخاص بنا؛ في حين قامت علامة ’جِيد‘ بإنتاج كل الدانتيل المستخدم في تشكيلتنا. ونحن نستخدم أقمشة نباتية بالكامل، يمكن أن تتحلل بشكل طبيعي. وباعتبار ’إزراتوبا‘ علامة نباتية نحن نؤمن باحترام الحيوانات وبيئاتها الطبيعية. ونشجع الأخلاقيات الرفيقة بالحيوان ونتابع العمل على ابتكار مواد مستدامة.

من مجموعة ايزرا توبا

ما هو مصدر إلهام هذه التشكيلة؟

اخترنا في هذا الموسم مجموعة مستوحاة من الشرق، والذي يتجسد من خلال نفحات الأناقة والتميّز التي حملتها التشكيلة.

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حيث انتقلنا إلى الشرق الأقصى الذي ألهمنا بتقنيات التطريز المعتمدة على الشرائط الملونة والريش. كما كان الحضور اللافت لتطريزات الزهور والأقمشة الحريرية التي تعكس ظلال الشمس وجمال الطيور والأزهار أبلغ ترجمة لجمال الطبيعة وتناغمها.

ما هي الألوان والمواد التي استخدمتها في هذه التشكيلة؟

ويتزايد استخدام المستهلكين لأموالهم للاحتجاج على التلوث البلاستيكي، بل يستوحون من الطبيعة للحصول على الهدوء الذي يبغونه.

الأرجواني والكراميل والأزرق مع لمسة باهتة لجميع الألوان السابقة. ومن المرجح أن نستخدم ظلالاً غامقة من الأزرق والتي تذكرنا بلون البحر ليلاً.

وتتجسد إشاراتنا للطبيعة في أقمشتنا المتموجة ونقشات الأزهار.

من مجموعة إيزرا توبا خلال اسبوع الموضة العربي

امرأة ايزرا توبا

من هي المرأة التي يتم تصميم هذه التشكيلات المتنوعة لها؟

تتسم امرأة ’إزراتوبا‘ بقوة شخصيتها وعزيمتها، فهي تتمتع بوعي عالٍ وتسهم في الارتقاء بوعي الآخرين أيضاً.

وتمتاز ’إزراتوبا‘ بطابعها الفريد وأسلوبها الخاص عملنا بتصميم كبير على هذه القضية وأنشأناها تحديداً لهذه الغاية. مع تهيئنا لتعزيز الأسس الفرعية لعلامتنا التجارية، قمنا بإنشاء تصميمات أكثر تحديداً ودقة بأسلوب فريد ومبتكر لخط إنتاج مجموعتنا تحت تأثير التدريب الذي تلقيناه في مختلف التخصصات.

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