عبايات خريف 2019 من مدونات الموضة الخليجيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - بدأت مدونات الموضة الخليجات بالظهور بعبايات خريف 2019، بموديلات مميزة وجذابة، مع تنسيق لافت، وبالطبع يتميز بلمسات من الترف، وهو ما تعودنا عليه بالخليج العربي.

ويمكنك استلهام الكثير من الأفكار لموديلات عبايات خريف 2019 من فاشينيستات الخليج التي اخترناها لك اليوم.

فاطمة حسام بالعباية المعطف مع حزام الخصر

فاطمة حسام بالعباية المعطف مع حزام الخصر





بأجدد إطلالاتها اعتمدت المدونة الخليجية فاطمة حسام على العباية ذات الياقة المستوحاة من تصميم المعاطف الطويلة، بلون بيج جذاب، نسقت معها شنطة الخصر المصنوعة من الجلد، وبنطلون قماشيا واسعا، وأكملت اللوك ببوت الساق باللون النود بنفس درجة لون العباية.



مرمر محمد بالعبايه الترينش

مرمر محمد بالعبايه الترينش





أما الفاشينيستا الكويتية مرمر محمد فقد اعتمدت على موضة الترينش، التي تعتبر إحدى الصيحات التي ستهيمن على خريف وشتاء 2019، اعتمدتها باللون البيج الفاتح، ونسقت معها توب وبنطلون أبيض، لإطلالة محايدة، لهذا لم تغير من لون الحجاب أو الحذاء.



مريم الياسي بعباية من الأكمام اللامعة

مريم الياسي بعباية من الأكمام اللامع





لفتتنا هذه الدرجة البسيطة من اللون الأخضر الباهت الأقرب للون أوراق الشجر الخريفية المتساقطة، مع لمسات لامعة من قماش الساتان على الأكمام، اعتمدته مع طرحة شيفون بنفس درجات الألوان، ولكن أهدأ قليلا حتى لا تبدو متكلفة، بينما كانت الشنطة داكنة لإطلالة متناغمة بتدرج الألوان، وهي أحد الأساليب الذكية التي يمكنك اعتمادها عن تنسيق العباية في خريف 2019.

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دانا الطويرش بعباية برسومات الورود

دانا الطويرش بعباية برسومات الورود



أما دانا الطويرش، فهي إحدى مدونات الخليج التي تميل كثيرا إلى ارتداء موديلات العبايات بشكل عام، وقد اعتمدت هذا الموسم، بأولى إطلالتها بالعبايات، على موديل باللون الأسود، مع رسومات الورود وفروع الأشجار باللون الفضي ولمسة بسيطة من الأحمر العنبي، لإطلالة فخمة ومترفة، يمكنك معها تنسيق الحجاب باللون الأحمر العنبي، وحذاء من نفس اللون.

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