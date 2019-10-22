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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - شاهدي أجمل موديلات فساتين خطوبة تايبست 2020 بوحي من فساتين أسبوع دبي للموضة.
للعروس التي تملك قواماً مثالياً وتريد ان تبرزه يوم الخطوبة، يمكنها اختيار فستان ضيق بقصّة تايبست تزيد من أنوثتها.
حيث برزت مجموعة من موديلات الفساتين التايبست خلال أسبوع الموضة بدبي لموسم ربيع وصيف 2020.
فساتين Baravia
قدمت ماركة Baravia فساتين ضيقة بقصّة تايبست تبرز انحناءات الجسم وتمنح العروس طولاً وسحر لا يقاوم.
الفستان الأول باللون الأخضر وبتنورة كشكش بطبقات متدرجة الأطوال مع حزام فضي حول الخصر.
كما قدمت الماركة فستان وردي مرصع بتطريزات فضية برّاقة وبشق أمامي طويل مع وشاح تول ينسدل على الفستان.
فساتين شاربل زوي Charbel Zoe
أيضاً قدم المصمم الل
ناني شاربل زوي فساتين تايبست مرصعة بتطريزات برّاقة واستخدم أقمشة شفافة وكاشفة للجسم لتناسب العروس الجريئة والعصرية.
فستان Fad
من ماركة Fad، اخترنا لكِ فستان فضي بقصّة تايبست وبتنورة طبقات متدرجة الأطوال مع قصّة كاشفة للأكتاف Off Shoulder.
فستان Mia
وقدمت ماركة Mia فستان أحمر مفعمة بالأنوثة بقصّة تايبست وتنورة طبقات، مع حمّالة واحدة وتطريزات على الصدر.
فستان رامي قاضي Rami Kadi
أحببنا فستان المصمم اللبناني رامي قاضي Rami Kadi الأصفر بالقصّة الضيقة والمرصع بتطريزات برّاقة وبحمّالات فضي رفيعة.
طالعي أجمل فساتين خطوبة تايبست 2020 من أسبوع الموضة بدبي.
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