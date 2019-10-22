تصاميم بروش فاخرة لإطلالاتك الكلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - تأخذ الإطلالات الرسمية والكلاسيكية حيزاً كبيراً من اهتمام السيدات في مختلف الأعمار، فمنذ بداية حياتهن يركز بشكل دائم على اختيار أجمل وأبهى الأزياء للإطلالات الكلاسيكية الرسمية، خاصة الفساتين وقطع المجوهرات، التي بالتأكيد لا يمكن أن تمر المناسبة الرسمية من دون تنسيقها واختيارها مع الإطلالة.

وعلى الرغم من أن معظم السيدات يخترن الأساور والعقود والخواتم الفاخرة مع إطلالاتهن الرسمية، تعمد البعض منهن إلى تنسيق البروش، الذي أصبح يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام دور المجوهرات العالمية مع بداية كل موسم.

ولعلّ سبب الاهتمام بتقديم تصاميم بروش فاخرة، هو القيمة الجمالية المميزة التي يمنحها البروش لإطلالة السيدة، خاصة عندما يأتي مرصع بأفخر الأحجار الكريمة، أو الألماس أو اللؤلؤ وغيرها.

ومن خلال جولة قمنا بها على أهم دور المجوهرات العالمية، لفتت أنظارنا قطع بروش مميزة اخترناها لك لتتألقي من خلالها في مناسباتك الرسمية.



بروش من Isabel Marant

بروش بتصميم هلال مرصع بالماس من Isabel Marant



اذا كنت من اللواتي يفضلن الإطلالات الشرقية التي تعكس حضارتنا في الشرق، فعليك اختيار هذا البروش المميز من Isabel Marant.

تصميمه الذي جاء على شكل هلال والترصيع بحبات الألماس متعددة الأحجام بالكامل، سيجعل من إطلالاتك محط أنظار الجميع، خاصة وأنه ناعم وصغير الحجم، وبالتالي لن يؤثر على أي قطع مجوهرات سترتدينها معه، سواء كانت عقود أو أقراط متدلية.



بروش من Dolce & Gabbana

بروش بتصميم مميز مع حبة اللؤلؤ من Dolce and Gabbana



صاحبات الإطلالة العفوية وغير التقليدية، سينال إعجابهن هذا البروش الأنيق من Dolce & Gabbana، فقد جاء بتصميم وردة نجم البحر باللون الأبيض، وأُحيطت بقطع الزمرد المتعددة الألوان مثل الأخضر الغامق، الفيروزي والأخضر الفاتح. كما تدلى منها حبة لؤلؤ متوسطة الحجم.

نرشح هذا البروش بشدة للواتي يفضلن اختيار المجوهرات الضخمة، وننصحك بتنسيقه لوحده من دون أي عقود تطغى عليه أو أقراط.

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بروش من Gucci

بروش مرصع بأحجار الألماس المتعددة الأحجام من Gucci



بساطة تصميمه وألوانه سيجعله من البروشات المفضلة لصاحبات الإطلالة الناعمة والعفوية، ننصحك بتنسيق هذا البروش من Gucci الذي جاء مرصع بحبات من الألماس المتعددة الأحجام.

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