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شاهد| ليلة أكشن في حفر الباطن .. مطاردات وإطلاق نار وهذه حقيقة “العربدة” التي حدثت

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اطلاق نار في حفر الباطن بالسعودية

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شخصًا وهو يطلق النار بشكل هستيري في شارع عام داخل حي سكني، في محافظة حفر الباطن بالسعودية.

وظهرت عدة دوريات أمنية وعدد من رجال الأمن وآخرون وهم يلاحقون الرجل.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية، أنه ”عند الساعة واحدة من صباح يوم الثلاثاء، تلقت الشرطة بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، حيث تم القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن“.

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وأوضح أن الرجل، مواطن في العقد الثالث من عمره وكان بحالة غير طبيعية، حيث ضبط سلاح رشاش كان بحوزته، مؤكدا أنه لم يتعرض أحد لأي سوء. وفق صحيفة ”سبق“ المحلية

بينما ذكر مغرّدون أن ما حدث بين قبيلتي مقتول وقاتل محكوم بالإعدام، حينما حضر أهل القاتل لمطالبة أهل المقتول للتنازل عن دم ابنهم  تحت التهديد والسلاح، غير أنّ أهل المقتول طلبوا حضور الشرطة وحصل تبادل إطلاق النار بين عناصر الأمن وذوي القاتل.

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