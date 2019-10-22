مستشفى 2020 لعلاج الأورام بالصعيد يكرم السيدات المحاربات للسرطان

نظمت مؤسسة مستشفى 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر حفل تكريم السيدات المحاربات ضد السرطان وذلك ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية ضد سرطان الثدي أكتوبر 2019، وذلك بالنادي الاجتماعي بالقرية الأولمبية لجامعة أسيوط، وبمشاركة قسم علاج الأورام بكلية الطب بجامعة أسيوط.

وحضر الحفل عددا كبيرا من ممثلي المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط وعلى رأسهم الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتورة مها النجار أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط، ولفيف من قيادات محافظة أسيوط وعدد كبير من محاربات السرطان، وطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أهمية تقديم الدعم المعنوي والنفسي لمرضى الأورام، وأثر ذلك في نجاح الخطط العلاجية وتحقيق مفهوم الرعاية الشاملة لمرضى الأورام المترددين على جامعة أسيوط، لتلقي العلاج بمعهد جنوب مصر للأورام وقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور مصطفى الشرقاوي أن الحفل لإظهار وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمحاربات ضد السرطان وتكريم المنتصرات منهن على هذا المرض.

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وأشار الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط، في كلمته التي ألقاها في الحفل، إلى أن مشاركة قسم علاج الأورام في تنظيم احتفال مؤسسة مستشفى 2020، جاء إيماناً من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بأهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات المجتمعية والاحتفالات بالأحداث والأيام العالمية الداعمة لمرضى السرطان لتسليط الضوء على جهود جامعة أسيوط في علاج مرضى السرطان في صعيد مصر.

وأضاف شحاتة أن قسم علاج الأورام بكلية الطب بجامعة أسيوط هو أقدم قسم لعلاج الأورام بصعيد مصر ويخدم آلاف المرضى منذ أكثر من 40 عاماً، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسة مستشفى 2020 لعلاج الأورام بالتعاون مع جامعة أسيوط، لخدمة مرضى السرطان طوال الأعوام الماضية، داعياً مؤسسات المجتمع المدني لتكاتف وتوحيد الجهود نحو دعم إنشاء مستشفى 2020، لاستيعاب الأعداد المتزايدة لمرضى الأورام المترددين على قسم علاج الأورام بكلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.