صور.. "دليفري الطلبة".. "روان" تحقق حلمها بعربة لبيع الساندوتشات في الإسكندرية

"الأرزاق على الله" شعار اتخذته روان حمدي السيد، ابنة محافظة الإسكندرية، في منتصف العشرينيات، لمشروعها الذي طالما حلمت به منذ أن كانت في بداية حياتها الجامعية، وهو الحصول على مكان أو زاوية لبيع السندوتشات والوجبات السريعة.

أمام جامعة الإسكندرية، وخاصة كليتي الحقوق والزراعة، وفي السابعة صباحًا كل يوم، تجد روان بعربتها الصغيرة تبيع السندوتشات للمارة ولطلاب الجامعة، وقالت خلال حديثها لـ"هن": "الفكرة جاتلي من عام 2016، أول ما اتخرجت جربت الشغل في أكتر من مكان، بس كان التعب أكتر من الربح، وكان أهلي احتفلوا بيا من خلال حفلة صغيرة وحد اداني 200 جنيه، ومن هنا فكرت أعمل جروب ونزلت صور أكلات، ومنظمة وقتي خلال الأسبوع على الكليات المختلفة، 3 أيام لكلية الحقوق، وباقي الأيام عند كلية الزراعة ومعهد الخدمة الاجتماعية وكلية التربية الرياضية".

سعت روان لتحقيق طموحها حيث اعتمدت في بادئ الأمر على تنظيف وتجهيز الخضراوات مقابل 5 جنيهات للكيلو الواحد، "كنت مرضية الحمد لله، لأن لما اشتغلت بره كان بيبقى مجهود كبير وتحكمات من صاحب الشغل بالإضافة للمرتب الضعيف".

لقي مشروعها في البداية رفضا تاما من أسرتها نتيجة لمخاوفهم الشديدة عليها من الوقوف بمفردها في الطرقات والنواصي، حتى لا تكون عُرضة لمضايقات المارة والسخرية، "كان رفضهم زيادة وخاصة لو حد طلب أوردر ومخدوش، أو حد ضايقني بكلمة".

لقيت روان تفاعلًا شديدًا وتحفيزًا من الطلاب على مأكولاتها وعربتها الصغيرة، وهو كان وسيلتها في إقناع أسرتها وخطيبها على استكمال مشروعها، "اتعرفت على ناس تتشال على الراس، وكل بنوتة وشاب بيجربوا الأكل بيدعولي وبيتعاملوا معايا بمنتهى الاحترام، واللي بيعاكس بطريقة مش كويسة بمشية بالأدب، تقدري تقولي عليا دليفري الطلبة".

Advertisements

لم تقتصر روان على الوجبات اليومية وحسب، بل تقوم بإعداد وجبات رمضانية وفي غالبية الأمر تقدمها كهدايا مجانية للمحتاجين وللآخرين المقتدرين بأسعار مخفضة، والتي تبدأ من 15 جنيهًا.

ذاع صيت روان في أرجاء الإسكندرية، حتى اعتمدت ربات المنازل عليها في إعداد وجبات الإفطار لصغارهن أثناء ذهابهم للحضانات والمدارس بمختلف أعمارهم،"جت فترة كنت بعمل لانش بوكس لأطفال في الحضانة والمدارس، كنت بصحى من الفجر علشان ألحق أخلص الأوردرات، وفي طلبة كلية طب بيطري بيسافروا القاهرة كورسات كنت مش بنام خالص اليوم ده".

واختتمت روان حديثها، قائلةً: "نفسي أفتح محل كبير وأقول للكل إن البنات تقدر تعمل كل حاجة مهما كانت شهاداتهم".